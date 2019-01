Une SCIC pour l’emploi de personnes en situation de handicap

Sylvie Cheynel, pharmacien de formation, qui s’est lancée depuis longtemps dans l’aventure de l’insertion et de l’entreprenariat, le sait bien : « la vie d’une entreprise – qu’elle ait une vocation sociale ou non – est loin d’être un long fleuve tranquille. » Au cours de ce parcours sinueux, l’entreprise a toujours pu compter sur son partenaire France Active. Dans les moments les plus porteurs, comme en 2000 pour accompagner une phase de développement. Mais aussi dans les périodes plus difficiles de crise économique conjoncturelle, comme en 2006 ou 2012.